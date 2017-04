Marvel vs Capcom Infinite gagne 8 personnages et un nouveau trailer

Capcom vient de dévoiler de nouvelles informations sur son prochain jeu de combat, Marvel vs Capcom Infinite, ainsi qu’un nouveau trailer montrant huit nouveaux personnages. Au passage, l’éditeur annonce une date de sortie pour le 19 septembre sur PC, PS4 et Xbox One.

Le casting de ce quatrième épisode de Marvel vs Capcom s’étoffe donc quelque peu et se porte à un total provisoire de 14 combattants au lancement, avec l’arrivée des huit personnages suivants :

Ultron

Hulk

Thor

Hawkeye

Rocket Racoon

Chun-Li

Strider Hiryu

Chris Redfield



Pour rappel, les premières annonces autour du jeu avaient confirmé la présence de Ryu, Morrigan et MegaMan côté Capcom, et de Captain Marvel, Captain America et Iron Man pour Marvel. Sans grande surprise, le jeu fait clairement la part belle aux Avengers, qui ont le vent en poupe chez Marvel, jusque dans son trailer. On y découvre une coalition de tous les personnages du jeu contre une forme un peu étrange d’Ultron ayant fusionné avec Sigma, un personnage de l'univers de MegaMan.