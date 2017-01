Comment jouer au prochain Mass Effect 5 jours avant les autres

Comme Electronic Arts l’a fait pour de nombreux jeux dans le passé, les utilisateurs de Xbox One et PC seront en mesure d’apprécier le très attendu RPG de science-fiction, cinq jours avant sa sortie en outre-Atlantique (21 mars). Pour cela, les joueurs devront être membres des services Origin Access (PC) et EA Access (Xbox One).

L’annonce a été officialisée par un tweet de Larry Hyrbn, le directeur de la programmation pour les jeux en réseau Xbox Live de Microsoft. Les membres pourront télécharger Mass Effect Andromeda et les sauvegardes seront conservées. Il est vrai que l’offre touche une petite communauté de joueurs, mais les adeptes de la PlayStation 4 pourront toujours se consoler en sachant que le test est limité à 10 heures.

10 heures en avant-première

Mass Effect Andromeda propose au joueur de se mettre dans la peau de Scott ou Sarah Ryder. Le héros devra rechercher une nouvelle terre d’accueil pour l’humanité. Dans le processus de colonisation, il lui faudra développer son arsenal et peaufiner ses choix stratégiques pour faire face à une menace extraterrestre grandissante. Le jeu dispose d’un mode multijoueurs et devrait sortir sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One le 23 mars 2017 en Europe.

