[Promo] McAfee Total Protection à 29,98 €/an

Vendue habituellement 89,99 €, la solution de sécurité McAfee Total Protection bénéficie actuellement d'une très grosse réduction : l'antivirus vient en effet de passer à seulement 29,98 €/an (à condition d'y souscrire pendant deux ans, soit 59,96 €). Notez qu'il est aussi possible de l'acquérir pendant une seule année, mais dans ce cas, Total Protection passe à 44,95 € (ce qui reste une très belle ristourne).



McAfee Total Protection est un antivirus complet pour PC, macOS, Android et iPhone, qui dispose de son propre pare-feu, de modules antihameçonnage/antispam, d'un outil permettant de nettoyer et d'optimiser le système et même d'un gestionnaire de mots de passe. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils que vous le voulez. En conséquence, vous pouvez, grâce à un seul achat, installer la suite de protection sur tous les appareils de la maison, que ce soit les ordinateurs, les smartphones ou les tablettes.



Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'efficacité et les fonctionnalités du logiciel, n'hésitez pas à jeter un oeil au test que nous avons réalisé en décembre dernier de McAfee LiveSafe 2017 (une version très proche de Total Protection).