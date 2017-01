Conçu par la firme sud-coréenne Hankook Mirae Technology, ce robot géant mesure quatre mètres et pèse 1300 kilogrammes. Les premières démonstrations soulignent qu’il parvient à marcher et ses énormes bras fonctionnent correctement. Notons qu’une personne installée à l’intérieur de son torse assure le pilotage.

Ce mécha travaillera dans les zones inaccessibles

Et voici le mécha coréen

Après Korea Futur Technology et son projet METHOD-1, une autre entreprise sud-coréenne construit un robot géant à partir d’un dessin de Vitaly Bulgarov, un spécialiste des effets spéciaux qui a travaillé avec de nombreux studios hollywoodiens. Malgré sa dimension et son poids, un seul de ses mains pèse plus de 140 kg, les responsables d’Hankook Mirae Technology espèrent qu’il conviendrait à des missions dangereuses où les humains ne pourront pas aller sans protection. Dans cette optique, le décliner en plusieurs tailles constitue une option envisageable.

Étant donné l’inexistence d’une source d’alimentation portable suffisamment puissante, on ne peut pas encore l’utiliser pour l’instant. Selon les précisions fournies par Bulgarov, la prochaine étape consiste à développer une plateforme robotique avec des applications industrielles. La compagnie pourrait également monter la partie supérieure du robot sur une grande base dotée de roues. Ce dispositif accueillerait une source d’énergie qui faciliterait l’alimentation quand on a besoin de traverser des terrains difficiles.

>>> Lire aussi Les robots vont-ils un jour tous nous tuer ?