La CNIL sanctionne Meetic et Attractive World

La CNIL ne rigole pas avec les données personnelles et leur protection sur les réseaux sociaux et dans le cas présent sur les sites de rencontre. Ce sont cette fois-ci les deux géants français de la rencontre en ligne Meetic et Attractive World qui ont fait les frais de leur laxisme et ils vont devoir verser des amendes de 10 000 et 20 000 euros.



C’était en juin 2015 que la CNIL avait commencé une enquête auprès des deux sites qui étaient soupçonnés de récolter des informations personnelles de leurs membres sans en obtenir leur consentement, ce qui est évidemment interdit. Meetic et Attractive World ont bien tenté de donner des explications cohérentes, mais celles-ci n’ont pas donné satisfaction à la CNIL qui a confirmé ces amendes.



La commission explique bien que « la loi impose que les internautes aient conscience de la protection attachée à ces données particulières dont le traitement est normalement interdit. La seule inscription à un site de rencontre ne peut valoir accord exprès des personnes au traitement de telles données qui révèlent des éléments de leur intimité ».



C’est donc très clair et Meetic et Attractive World ont ajouté une case à cocher à ce propos, mais ils l’ont fait trop tard, hors délai de la mise en demeure de la CNIL, ce qui va les obliger à payer cette amende !