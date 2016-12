Six jeux Mega Man arrivent sur smartphone en janvier

Ce lundi, l’éditeur de jeux vidéo Capcom a annoncé l’arrivée, début janvier, de six jeux Mega Man sur iOS et Android.

Après Sonic, Rayman ou Mario, c’est un autre héros classique des jeux de plateforme qui arrivera dès janvier prochain sur smartphone. Après Mega Man II et Mega Man X, ce sont les six premiers jeux Mega Man classiques qui sortiront sur les deux plateformes mobiles principales en janvier 2017 comme l’a annoncé Capcom. « Les aventures originales du bombardier bleu arrivent enfin sur iOS et Android. Ces adaptations créées avec soin plairont aux fans les plus anciens et présenteront aux nouveaux venus ce qui a fait de Mega Man et un personnage si populaire et iconique », affirme Capcom sur son blog.

Au total, six jeux différents seront ainsi disponibles « début janvier », Mega Man Mobile, Mega Man 2 Mobile, Mega Man 3 Mobile, Mega Man 4 Mobile, Mega Man 5 Mobile et Mega Man 6 Mobile. Les jeux devront être achetés séparément et ne seront pas disponibles dans un pack commun. Par ailleurs, chacun des jeux sera commercialisé à deux dollars (1,92 euro), soit 12 dollars (11,54 euros) pour l’ensemble.

Aucune date précise n’a encore été annoncée pour ces jeux Mega Man sur smartphones, mais compte tenu de la mention « début janvier », ils devraient sortir avant le 15 du mois.