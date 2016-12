Guide d'achat : quel est le meilleur joystick ?

Il est loin le temps où les simulations de vol foisonnaient par dizaines chaque année, faisant la joie des amateurs... et surtout des fabricants de joysticks dédiés ! Aujourd'hui, le genre est plus confidentiel, mais l'arrivée de plusieurs simulateurs spatiaux pourrait bien raviver la flamme, comme Star Citizen ou Elite Dangerous. Afin de bien s’équiper pour jouer à ces jeux, nos collègues de Tom’s Hardware ont comparé 14 joysticks aussi bien dans les boutons que dans la prise en main ou les vibrations, et ont sélectionné pour vous les trois meilleurs en fonction de votre budget.

