Jeu de combat : quel est le meilleur stick arcade ?

Les joueurs de jeu de combat le savent bien, il y a parfois bien mieux que la manette ou la combinaison clavier-souris pour profiter de certains jeux. Pour parfaire ses mouvements sur Street Fighter, mieux vaut souvent utiliser un bon vieux stick arcade. Cependant, tous ne sont pas compatibles avec toutes les consoles, ne sont pas aussi encombrants, ne s’affichent pas aux même tarifs, et ne proposent pas le même nombre d boutons. Afin de vous aider à choisir le stick arcade parfaitement adapté à vos besoins, nos collègues de Tom’s Hardware ont testé et comparé huit modèles différents et sélectionné les plus intéressants.

>>> Comparatif : tests des meilleurs sticks arcade du moment