Les meilleures super-héroïnes au cinéma et à la télévision

Entre le cinéma et les super-héroïnes, c'est une histoire d'amour qui date depuis toujours, ou presque. Les femmes ont toujours été bien présentes dans les adaptations issues de comics Marvel et DC : Catwoman, Jean Grey, Mystique, Storm ou plus récemment X-23, Harley Quinn et Mantis ou Nebula. Certaines comme Wonder Woman ou Captain Marvel auront même droit à un film qui leur sera entièrement dédié. Nous avons donc retenu les 23 plus grandes super-héroïnes qui sont apparues au cinéma, mais également celles que l'on peut voir sur le petit écran, comme Jessica Jones, Daisy Johnson ou Supergirl.



Le top des super-héroïnes à la TV et au cinéma