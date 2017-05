Cartes SD et MicroSD : quel modèle choisir ?

Que ce soit pour son smartphone, sa tablette, son appareil photo ou tout autre appareil high-tech, il est indispensable de choisir une carte SD ou MicroSD rapide et fiable. Faute de quoi, de nombreux ralentissements sont à prévoir, voire des pertes d'informations totales. Car au royaume des cartes mémoire, il n'y a pas que la taille qui compte, il y aussi les vitesses de lecture et d'écriture, que ce soit pour de volumineux ou de tout petits fichiers. C'est pour y voir plus clair parmi la pléthore de références que l'on trouve sur les sites marchands que 20 modèles de cartes SD et MicroSD ont donc été testés par nos confrères de Tom's Hardware.

Comparatif de cartes mémoires SD et microSD : laquelle choisir ?