Casques Bluetooth : quel sont les meilleurs modèles ?

Si les plus acharnés des audiophiles continuent à préférer les casques filaires, nombreux sont les utilisateurs qui se tournent du côté des casques Bluetooth. Car pour un usage classique et même poussé, ils n'ont vraiment pas à rougir face aux casques filaires et ne présentent finalement que des avantages (pas de fil qui traîne, une gestion de l'autonomie qui s'améliore au fil du temps, etc.). Nous avons testé un très grand nombre de modèles, mais n'avons finalement retenu qu'une poignée d'entre eux. Tous ces tests, ainsi que différents conseils à prendre en considération au moment de l'achat, sont donc présentés dans notre grand comparatif dédié aux casques Bluetooth.



