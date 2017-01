MEmu, PotPlayer, AdsFix : les logiciels de la semaine

MEmu 2.9.3

MEmu est un émulateur gratuit qui vous permet de jouer à vos jeux Android sur votre PC. Il vous propose d'accéder au PlayStore d'Android à partir de votre PC : vous pourrez donc vous connecter à votre compte Google, et ainsi télécharger les jeux auxquels vous souhaitez jouer non plus juste sur votre smartphone ou votre tablette, mais désormais directement sur votre PC.

Télécharger MEmu 2.9.3





FBackup 6.4.309

FBackup est un outil gratuit de sauvegarde de données à usage personnel et professionnel. Il permet de sauvegarder automatiquement les données choisies sur son ordinateur, sur tout périphérique USB/Firewire ou sur le réseau. FBackup peut sauvegarder les données soit de manière compressée ou en faisant une copie exacte des fichiers.

Télécharger FBackup 6.4.309





AdsFix 4_24.01.17.2

Cet utilitaire gratuit nettoie les Adwares, Hijackers et autres virus qui tentent d'infecter les navigateurs Web. AdsFix désinfecte et protège les navigateurs (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Dragon, Pale Moon, Seamonkey, Spark (Baidu), Yandex, Opera) de plus de 3500 Adwares/PUP/LPI/PUA/PUM et la liste s'agrandit tout le temps.

Télécharger AdsFix 4_24.01.17.2





Any Video Converter Free 6.0.8

Any Video Converter est un logiciel gratuit qui vous permet de convertir vos vidéos d'un format à un autre. Il dispose d’une interface graphique très agréable ainsi que de puissants outils de conversion. Il est en mesure de convertir des vidéos de tous formats afin de les ajouter sur tous vos appareils.

Télécharger Any Video Converter Free 6.0.8





PotPlayer 1.6.63891

PotPlayer est un logiciel gratuit qui vous permet de lire tous vos fichiers multimédias très simplement. En effet, PotPlayer est un lecteur multimédia simple et léger qui supporte la plupart des formats audio et vidéo les plus utilisés. PotPlayer vous donnera aussi la possibilité d'effectuer des captures de séquences audio ou d'écran lors de la lecture en cours.

Télécharger PotPlayer 1.6.63891