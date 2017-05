FileMover Lite, Lansweeper, ZHPCleaner : les logiciels de la semaine

Manager Desktop Edition 17.4.81

Ce logiciel gratuit qui vous propose de bien gérer votre entreprise et ses finances au quotidien. Grâce à lui, vous pouvez garder l’œil, avoir la main et gérer le livre de comptes avec les entrées et sorties d'argent, recevoir les factures et les payer, tout coordonner avec vos comptes bancaires, etc.

Limagito FileMover Lite 11.205.18.0

Limagito FileMover Lite est un utilitaire de gestion et de manipulation de fichiers et a été conçu pour le transfert automatique de ceux-ci. Il s'agit d'un outil très complet et paramétrable qui peut en effet déplacer, renommer, chiffrer / déchiffrer, supprimer, copier, etc.

ZHPCleaner 2017.5.18.83

Black Bird Cleaner se propose de nettoyer le système de votre PC, afin de maintenir ses performances au maximum. Ce programme gratuit pour Windows vous permet rapidement de supprimer toutes les données inutiles accumulées au fil du temps.

Lansweeper 6.0.0.65

En galère avec Windows ? Windows Repair Toolbox vous propose des applications à télécharger en fonction de ce que vous souhaitez faire, que ce soit réparer des erreurs, effectuer des sauvegardes, surveiller l'état du système ou encore désinstaller des programmes et supprimer des données inutiles.

KMPlayer 4.2.1.2

The KMPlayer est un lecteur vidéo très complet qui possède ses propres codecs pouvant être comparé à VLC Media Player ou encore GOM Player. En effet celui-ci propose une multitude d’options et de fonctionnalités utiles permettant de régler la lecture d’une vidéo de manière optimale.

