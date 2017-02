Hamachi, WirelessKeyView, ALLPlayer : les logiciels de la semaine

Hamachi 2.2.0.550

Hamachi est un VPN qui permet le partage de fichiers entre utilisateurs avec la capacité de traverser routeur et pare-feu. Toutes les communications Hamachi sont cryptées et authentifiées à l'aide d'algorithmes et de protocoles conformes au domaine. Personne ne peut donc voir les données transmises entre deux utilisateurs.

Télécharger Hamachi 2.2.0.550





WirelessKeyView 2.05

WirelessKeyView est un logiciel de récupération de mot de passe très efficace qui va donc vous permettre de continuer à vous connecter à vos sessions.. Il est spécialisé dans la récupération de vos clés de chiffrement WEP et WPA utilisé pour la création de vos réseaux et connexions Wifi (sans fil).

Télécharger WirelessKeyView 2.05





HWiNFO32 / HWiNFO64 5.44

HWiNFO est un outil d'information et de diagnostique PC gratuit qui récupère des informations très précises sur chacun des composants de votre ordinateur et d’en afficher l’état. Un de ses avantages réside dans sa fréquence de mise à jour automatique, laquelle supporte toutes les dernières technologies matérielles (processeurs, disques durs, cartes graphiques, etc.).

Télécharger HWiNFO32 / HWiNFO64 5.44





ALLPlayer 7.1

ALLPlayer est un lecteur multimédia facile à utiliser et qui supporte les formats vidéo et audio les plus récents. En plus de pouvoir lire n’importe quel film, ALLPlayer dispose de fonctions très avancées dans la gestion des sous-titres. A noter également que ALLPlayer supporte la gestion simultanée de deux écrans, ce qui vous permettra de visionner un film sur l’un et d’afficher le panneau de contrôle sur l’autre.

Télécharger ALLPlayer 7.1





KiTTY 0.67.4.3

KiTTY est un logiciel gratuit qui vous permet de vous connecter à des serveurs distants en utilisant les protocoles SSH-1, SSH-2, Telnet et Rlogin, que ce soit via un proxy ou non. Avec KiTTY, vous pourrez également rendre les connexions automatiques par mot de passe ou encore masquer les fenêtres actives dans le système tray et enfin lancer automatiquement des commandes à distance.

Télécharger KiTTY 0.67.4.3