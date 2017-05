AntiToolbar, Iperius Backup Desktop, PrivaZer : les logiciels de la semaine

Iperius Backup Desktop 4.9.1

Iperius Backup Desktop est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre de mieux protéger votre PC et surtout vos données. C'est une solution puissante qui vous permet de sauvegarder vos données automatiquement sur multiples supports et service de stockage en ligne.

Télécharger Iperius Backup Desktop 4.9.1







PrivaZer 3.0.21

PrivaZer est un utilitaire gratuit destiné au nettoyage de votre registre. PrivaZer va en effet vous permettre de supprimer les traces indésirables de ce que vous avez fait, regardé, ou effacé. De plus, le logiciel va non seulement prévenir la sécurité de votre PC, mais aussi libérer votre disque de données inutiles. Vous obtiendrez ainsi un espace de stockage plus important.

Télécharger PrivaZer 3.0.21





Shotcut 17.05

Shotcut est un logiciel gratuit destiné à la gestion de la vidéo avec des fonctionnalités très pratiques. Pour cela, Shotcut vous permet de travailler sur vos séquences vidéos pour en obtenir un résultat de haute qualité. De ce fait, grâce à Shotcut, vous allez pouvoir profiter d'une interface simple d'utilisation qui mettra à votre disposition tous les outils nécessaires pour réaliser les transformations et modifications souhaitées pour obtenir le résultat voulu. Avec Shotcut, vous pourrez importer tout ce que vous voudrez et travailler sur les couleurs, le contraste ou encore la luminosité.

Télécharger Shotcut 17.05





SMPlayer 17.4.2

SMPlayer, édité par RVM, est un lecteur vidéo simple qui a l’avantage de ne pas avoir besoin de codecs externes pour jouer des vidéos de formats différents. SMPlayer a la possibilité de lire les formats vidéo avi, mpg, mkv, wmv, ogm, vob, flv, mov, ts, mais aussi des fichiers musicaux aux formats audio mp3, wma, ogg et wav.

Télécharger SMPlayer 17.4.2





AntiToolbar

AntiToolbar est un logiciel gratuit pour Windows qui va vous permettre de nettoyer et optimiser les performances de votre ordinateur. C'est un programme simple qui vous permet de supprimer ou désactiver les barres d'outils installées sur votre PC. AntiToolbar est très utile car de plus en plus de ces barres d'outils sont souvent installées sans vous prévenir lorsque vous téléchargez certains programmes et le problème est, d'une part, que ces barres n'ont aucune utilité pour votre travail quotidien et, d'autre part, elles utilisent beaucoup de ressources et ralentissent ainsi le PC et les navigateurs.

Télécharger AntiToolbar