Cooltweak, Milton, Restore Point Creator : les logiciels de la semaine

Cooltweak 3.3

Cette application vous propose de contrôler les menus déroulants qui apparaissent lorsque vous faites un clic droit sur vos fichiers et dossiers. Cooltweak va ainsi vous faire gagner du temps en affichant une gamme d'actions possibles : vous pourrez par exemple personnaliser et organiser des menus s'adaptant à vos besoins.

Télécharger Cooltweak 3.3





FBackup 6.5.373

FBackup est un outil gratuit de sauvegarde de données à usage personnel et professionnel. Il permet de sauvegarder automatiquement les données choisies sur son ordinateur, sur tout périphérique USB/Firewire ou sur le réseau. FBackup peut sauvegarder les données soit de manière compressée ou en faisant une copie exacte des fichiers.

Télécharger FBackup 6.5.373





Milton 1.4.2

Milton est un logiciel gratuit pour Windows parfait pour tous ceux qui souhaitent exprimer leur esprit créatif avec un système rapide à prendre en main. C'est un programme qui vous permet de peindre ou dessiner tout ce que vous voulez sur une toile avec des détails impressionnants. Des calques peuvent aussi être utilisés dans vos travaux et les fichiers enregistrés sont exportés dans les formats JPG ou PNG.

Télécharger Milton 1.4.2





Restore Point Creator 6.2 Build 17

Restore Point Creator est un logiciel gratuit pour Windows qui permet très efficacement de protéger vos données ou revenir en arrière. C'est un utilitaire qui vous permet en quelques clics de configurer un point de restauration système.

Télécharger Restore Point Creator 6.2 Build 17





Snipaste 1.13.6

Ce logiciel vous permet d'effectuer des captures d'écran et de les retoucher avant de les sauvegarder et les partager. Il vous suffit d'appuyer sur la touche F1 pour lancer Snipaste et vous n'aurez plus qu'à découper la partie de l'écran que vous souhaitez obtenir en capture d'écran. Snipaste met à votre disposition tous les outils d'édition nécessaires pour travailler sur vos captures et les sauvegarde.

Télécharger Snipaste 1.13.6