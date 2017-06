musikCube, Kodi, Revealer keylogger : les logiciels de la semaine

Kodi 18

Kodi est un logiciel gratuit et centre de média pour les plateformes Windows, Linux, mac OS, Android, etc. Il vous permet d’organiser vos vidéos, photos et musiques depuis votre ordinateur (Windows, Linux ou Mac). Avec une interface plutôt agréable et facile à utiliser, Kodi permet l’affichage et la lecture de votre librairie musicale et vidéo et accepte des formats très variés.

Télécharger Kodi 18





ESET SysRescue Live 1.0.9.0

ESET SysRescue Live est un logiciel gratuit qui vous propose de mieux protéger votre ordinateur. Cet outil détecte virus ou autres malwares : enregistrez ESET SysRescue Live sur un CD/DVD ou une clé USB et démarrez l'ordinateur. Le programme peut analyser le système, afin de supprimer les virus et autres malwares, et nettoyer ainsi tout le système.

Télécharger ESET SysRescue Live 1.0.9.0





musikCube 0.17.0

Plus qu'un lecteur audio classique, Musik Cube c'est aussi une bibliothèque de musique qui supporte les différents formats mp3, ogg, ape, flac, et CD audio. Des formats audio additionnels seront également supportés par l'intermédiaire de plugins. Vous pouvez également extraire de la musique à partir d'un CD audio, ce qui vous permettra de prendre le contrôle de votre musique dès le départ.

Télécharger musikCube 0.17.0





Revealer keylogger 2.26

Revealer est un outil vous permettant d'enregistrer tout ce qui est tapé sur votre clavier. Il enregistre toutes les frappes, même les mots de passe et conversations dans la plupart des logiciels de messagerie instantanée. Le programme profite d'une protection par mot de passe et d'une fenêtre invisible, qui sait se faire totalement oublier.

Télécharger Revealer keylogger 2.26





AVS Photo Editor 2.3.6.152

AVS Photo Editor est un logiciel gratuit qui permet de retoucher et d'améliorer toutes vos photos très facilement. Simple d'utilisation, AVS Photo Editor permet de faire un montage avec vos photos, de les redimensionner, de les recadrer, ainsi que de les faire pivoter sans pour autant en perdre la qualité.

Télécharger AVS Photo Editor 2.3.6.152