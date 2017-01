Le Meizu M5 arrive en France à partir de 169€

Si le smartphone 4G de Meizu était auparavant incompatible avec les bandes de fréquence française, ce n'est désormais plus le cas. Le constructeur chinois a rectifiéle tir et proposera son Meizu M5 dans l’Hexagone. Sa date de sortie est prévue pour le 20 janvier. Meizu arrivera sur le marché avec un prix extrêmement compétitif puisque les deux modèles du M5 seront vendus à moins de 200€.

Le design reste sobre et soigné grâce à une coque en polycarbonate déclinée en plusieurs coloris. La version 16 Go est disponible en bleu et noir tandis que la version 32 Go propose trois couleurs : bleu, or et noir.

Meizu M5 tourne sous Flyme OS avec un processeur octo-core Mediatek MT6750 et une RAM de 2 ou 3 Go selon les variantes. L’écran HD de 5,2 pouces (1280 x 720) permet d’apprécier les photos prises avec le capteur de 13 mégapixels f/2.2 au dos. La caméra frontale embarque un capteur de 5 mégapixels f/2.0.

Le smartphone dispose d'un lecteur d’empreintes digitales, d'un port microSD et d'une batterie de 3070 mAh. La version 16 Go sera commercialisée à 169 euros contre 199 euros pour le modèle 32 Go.