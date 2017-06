Les tests de voitures autonomes seront bientôt plus rapides et moins chers

Des chercheurs de l'University of Michigan ont développé une nouvelle méthode qui pourrait faire gagner du temps et de l’argent aux constructeurs automobiles. Cette nouvelle approche serait 99,9% plus rapide et moins chère pour tester les voitures autonomes.

Les voitures autonomes représentent le futur de l’automobile. Les constructeurs sont de plus en plus nombreux à miser sur cette technologie qui se veut plus sûre. En effet, les voitures autonomes sont supposées produire moins d’accidents que les humains. Toutefois, avant de circuler sur les routes publiques, les constructeurs doivent tester leurs voitures pendant de longs mois et parfois même de longues années.

La nouvelle méthode inventée repose sur quatre étapes qui permettent d’accélérer la période de test et par conséquent de faire économiser de l’argent. L’approche consiste à condenser des situations réelles et périlleuses en une durée de temps réduite et de manière répétitive. Les voitures auront besoin de parcourir moins de kilomètres pour voir leur logiciel autorisé sur les routes publiques.



Si la technique est encore en cours de développement, les chercheurs s’alignent tout de même à dire qu’elle permettra de déployer les voitures autonomes sur nos routes plus rapidement.



>>>>>> Lire aussi :Apple travaille avec Lexus pour son projet de voiture autonome