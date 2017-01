Micro Machines : le retour du jeu culte en 2017

Si le dernier épisode de Micro Machines date de plus de dix ans, cela n’a pas empêché Codemasters de remettre sur le devant de la scène son jeu de course. Récemment, Codemasters a annoncé la sortie d’un nouveau volet qui s’intitule Micro Machines World Series. Le titre arrivera sur PC, PS4 et Xbox One le 21 avril prochain.

Announcing: Micro Machines World Series [UK]

La nouveauté : le mode multi

Fidèle à son prédécesseur, le titre met en scène de petites voitures explosives qui se lancent dans des courses dans un environnement inspiré du quotidien. Le joueur peut se retrouver dans un salon, un jardin, une cuisine ou sur une table de billard comme le révèle la bande-annonce.

Si les modes « capture de drapeau » et « roi des collines » sont toujours accessibles, la nouveauté réside dans la présence d’un mode multijoueurs en ligne dénommé Battle Arenas.Ce dernier accepte jusqu’à 12 joueurs qui peuvent s’affronter grâce à une connexion internet. Il est également possible de faire une session entre 4 joueurs en local. Cependant, le parc automobile se limite à 12-micro véhicules disposant de leurs propres caractéristiques et de leur arsenal. Rendez-vous donc le 21 avril pour renouer avec l'un des jeux cultes des années 1990.