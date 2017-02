Microsoft offre deux nouveaux coloris à ses manettes Xbox

Ocean Shadow et Winter Forces sont leurs noms respectifs et l’on peut dire qu’elles ont un look un peu particulier. « La couleur de la variante du Shadow est constituée d’un ensemble de noir mat et de bleu métallique clair. Les boutons, gâchettes et D-pad, de leur côté, ont une finition noire brillante avec des reflets bleu clair sur les boutons ABXY et du Menu » a expliqué Microsoft.

Quant à la Winter Forces, « Winter Forces Special Edition est la plus récente de nos manettes de la série Forces et la couleur s’inspire des versions précédentes, Armed Forces, Covert Forces et Midnight Forces. Il s’agit d’une nuance de gris foncé et de gris clair qui lui confère un aspect attrayant à côté de votre console Xbox S ».

La date de sortie de ces deux modèles est prévue le 7 février avec un prix de 64,99 €. Les manettes en question peuvent être précommandées sur le site de Microsoft. Et au cas où vous préfériez d’autres coloris, il vous est possible de vous tourner vers d’autres services tiers comme Colorware, lequel implique des coûts supplémentaires.

