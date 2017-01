Microsoft Authenticator ajoute le support pour smartphones Android et iOS

Il y a environ trois semaines, Microsoft avait mis à jour la version bêta de son application Authenticator pour Android et iOS. Cette mise à jour visait l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité qui est l’authentification par smartphone. Microsoft vient d’activer la fonctionnalité à la fois sur Android et iOS.



À l’origine, Microsoft Authenticator permettait de confirmer son identité depuis son téléphone grâce au système de double authentification en générant un mot de passe. La nouvelle fonctionnalité permet de simplifier ce processus d’authentification.



Désormais, l’application enverra une notification sur votre smartphone. Il suffira de valider cette notification pour pouvoir s’identifier sans à avoir à rentrer de mots de passe. De plus, sans même déverrouiller votre écran vous pourrez accéder directement à Authenticator.



La nouvelle fonctionnalité de l’application de Microsoft sera très pratique surtout pour montres connectées. Si le nouveau système d’identification est disponible sur les smartphones Android et iOS, ce n’est pas encore le cas de smartphones Windows.

>>>>>>>> Lire aussi : Facebook ajoute l'authentification via clé USB