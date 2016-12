Microsoft Beam : la mise à jour pour concurrencer Twitch

Dans une ère où le streaming a pris un poids considérable sur le marché du jeu vidéo, il reste difficile de détrôner le géant Twitch. C’est pourquoi pour relever le défi de la concurrence de Twitch et YouTube, Microsoft de son côté a racheté la start-up Beam plus tôt dans l'année. Cette dernière application de Microsoft vient de recevoir une nouvelle mise à jour dont la version bêta vient d'être lancée.



La nouvelle technologie de latence réduite permet à présent d’interagir plus rapidement avec les streamers, de jouer en live de façon plus fluide et un confort d'utilisation bien plus avancé que son concurrent Twitch bien moins interactif et dynamique. Le taux de latence a été réduit fois cinq avec un bit rate maximum de 10 MBPS tout en supportant à présent un rendu de 60 Images par seconde pour une résolution max en 2,560 x 1,440.

Un Nouveau Lifting pour Beam

Cette mise à jour apporte aussi de nombreux changements graphiques. Parmi ces derniers, une nouvelle page d'accueil, une interface plus intuitive, de nouveaux logos, un nouveau design. La nouvelle Ui permet de mieux suivre vos amis et leurs jeux préférés, le système gère mieux les problèmes de connectivité et le lecteur HTML5 a remplacé Flash pour un meilleur contrôle et une meilleure adaptation aux différents navigateurs.



Il reste encore du chemin avant de battre les 10 millions d'utilisateurs journaliers de Twitch TV, mais Microsoft compte bel et bien entrer dans la danse avec cette mise à jour axée sur le confort des joueurs et spectateurs. Beam est disponible sur la plupart des plateformes dont Xbox live.