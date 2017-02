Microsoft fait ses adieux aux vieilles versions de Skype

À compter du 1er mars prochain, les plus anciennes versions de Skype se verront désactivées. Si vous n'avez pas encore fait la mise à jour du logiciel de messagerie instantanée, il est encore temps.



Les versions concernées sont les éditions 7.16 et antérieures sur PC, et les éditions 7.0 à 7.18 sur macOS. Dans quelques semaines, toutes ces anciennes moutures de Skype ne pourront plus se connecter aux serveurs de Microsoft et deviendront par conséquent totalement inutilisables. Microsoft justifie cette désactivation par les récents changements qu'a connus Skype : le service repose davantage sur le Cloud et a vu son infrastructure repensée. Selon l'éditeur de Redmond, il en résulte un logiciel plus rapide et plus léger. En contrepartie, Microsoft se voit contraint d'abandonner les anciennes éditions de son logiciel.



Si vous utilisez une ancienne édition de Skype, faites dès à présent une mise à jour du logiciel. Rappelons que la dernière version de Skype est la 7.31 sur PC et la 7.44 sur macOS.



Télécharger Skype pour Windows

Télécharger Skype pour macOS