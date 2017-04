Microsoft promet deux nouvelles versions de Windows 10 par an

Microsoft s’engage désormais à sortir deux mises à jour majeures de Windows 10 par an. Dans un souci de clarté, la firme de Redmond a décidé de simplifier son calendrier afin de faciliter la gestion des updates.



Depuis sa sortie en 2015, Windows 10 a connu trois mises à jour en novembre 2015 (Redstone 1), août 2016 (Anniversary Update) et avril 2017 (Creators Update). Ces updates n’ont jamais été livrées via un calendrier strict.



Désormais, Microsoft s’engage sur un calendrier semestriel, avec deux principales mises à jour de Windows 10. La première mise à jour sera prévue en mars, et la seconde en septembre. Cette année, la prochaine mise à jour connue sous le nom de code RedStone 3 sera donc disponible en septembre prochain. Comme à l'accoutumée, certains éléments de cette update seront rapidement intégrés au programme Windows Insider.



À noter que chaque nouvelle version de Windows 10 sera supportée pendant 18 mois. Microsoft incite à passer systématiquement à la nouvelle version, car au-delà de cette période, les utilisateurs ne recevront plus les mises à jour mineures.



