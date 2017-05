Surface Laptop : Microsoft dévoile son portable sous Windows 10 S

Comme évoqué hier matin, Microsoft a dévoilé son nouvel appareil de la gamme Surface. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un produit hybride, comme on a pu en connaître avec les Surface, Surface Pro ou même le Surface Book. Le Surface Laptop est un luxueux ordinateur portable.



Avec le Surface Laptop, Microsoft franchit un nouveau cap : plutôt que de proposer un ordinateur avec écran détachable (Surface Book), ou une tablette à laquelle on peut adjoindre un clavier (Surface Pro), le géant de Mountain View livre cette fois un ordinateur portable 13,5". Disponible dans quatre coloris (Burgundy, Platinum, Cobalt Blue et Graphite Gold), il dispose d'un clavier revêtu d'un tissu Alcantara, qui lui confère à l'ensemble un côté plutôt classieux.

Microsoft dévoile son Surface Laptop.

L'écran de ce PC profite d'un affichage en 2256 x 1504 pixels (3,4 millions de pixels au total) et d'un ratio de 3:2. L'ordinateur, dont l'épaisseur est de seulement 14,48 mm, pèse 1,25 kg. Compatible avec Windows Hello, l'appareil reconnaît également le stylet des Surface Pro 4 et Surface Book. Côté connectique, on bénéficie d'un port USB 3.0, d'un mini DisplayPort et d'un port audio 3,5 mm. Côté autonomie, Microsoft annonce une longévité de 14,5 heures en mode lecture vidéo.



Par ailleurs, quatre configurations seront disponibles :

Intel Core i5 / 4 Go de RAM / 128 Go de disque (1149 euros)

Intel Core i5 / 8 Go de RAM / 256 Go de disque (1449 euros)

Intel Core i7 / 8 Go de RAM / 256 Go de disque (1799 euros)

Intel Core i7 / 16 Go de RAM / 512 Go de disque (2499 euros)

Dernière nouveauté : la machine tourne sous Windows 10 S, une édition allégée de Windows 10. Mais il sera possible de migrer gratuitement vers Windows 10 Pro, à condition de le faire cette année. Enfin, l'utilisateur profite d'un an d'abonnement à Office 365 Personnel. Le Surface Laptop sera disponible le 15 juin en France. On peut déjà précommander l'appareil sur le Microsoft Store dans son édition platine.

