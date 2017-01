Microsoft lance deux nouveaux coloris pour ses manettes Xbox One

Microsoft propose deux nouveaux coloris pour ses manettes Xbox One. Ce n’est pas la première fois que la compagnie décline la manette de sa console de jeux. Il semble d’ailleurs que depuis quelques mois, la couleur s’est clairement installée dans le monde des consoles de jeux. C’est notamment le cas de la Playstation 4 Slim blanche.



Le premier nouveau modèle est de couleur rouge sang similaire à la manette de l’édition Gears of War 4. Le deuxième modèle lui, est de couleur vert kaki avec des touches oranges sur les sticks. Les deux manettes sont de finition matte avec un arrière plus foncé.



Les manettes seront disponibles à partir du 31 janvier prochain au prix de vente de 65 euros. Les manettes seront commercialisées dans les Microsoft Store et les Walmart.

