Microsoft cache un lecteur d'empreintes dans une touche de clavier

Après le lancement du Surface Pro et du Surface Studio, Microsoft dévoile un clavier doté d’un lecteur d’empreintes digitales qui se situe entre la touche Alt et Ctrl. Il rendra ainsi à portée de main l’authentification biométrique de Microsoft, Windows Hello. Mais, le périphérique n’est pas seulement destiné à Windows 10.

La firme de Redmond annonce une compatibilité avec Windows 8-10, Android, Windows 10 Phone et MacOS. Pour ce dernier cas, il faut seulement une prise en charge du Bluetooth 4.0 ou d’une version plus récente. En effet, le clavier dispose d’une batterie rechargeable et d’une connectivité sans fil. Cependant, le choix revient à l’utilisateur puisqu’il s’agit également d’un clavier filaire aux designs clairement affirmés. La finition argenté et gris, le cadre en aluminium lourd et la forme des touches s’inspirent directement des derniers Surface de la marque.

Ce clavier a été annoncé avec une nouvelle souris sans fil qui gère la connectivité Bluetooth 4.0. Avec des boutons discrets, ce modèle présente un design lisse et arrondi ainsi qu’une molette en métal. Il est également compatible avec une large gamme d’appareils qui prennent en charge Bluetooth 4.0. Par ailleurs, Microsoft n’a pas encore révélé les fiches techniques de ces périphériques, mais le tarif se chiffre à 50 $ pour la souris et à 130 $ pour le clavier.

