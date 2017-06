Microsoft Pix s'est plus qu'inspiré de l'application Prisma

L’application photo de Microsoft, Pix, exploite une intelligence artificielle pour choisir parmi 10 images prises en rafale. Elle propose ainsi les 3 meilleures photos après quelques retouches et ajustements. Maintenant, Microsoft Pix évolue et offre une fonctionnalité qui se rapproche de celle proposée par Prisma.

Il s’agit d’une série de filtres artistiques permettant de transformer les photos en œuvre d’art. Dans son blog, Microsoft précise cependant que le principe est différent. L’intelligence artificielle applique des textures, des tons et des motifs en s’inspirant d’œuvres d’art célèbres exposées à Amsterdam, Paris et New York. Selon Microsoft, le filtre devrait ainsi donner un résultat original contrairement aux traitements uniformes proposés par d’autres applications similaires. La fonction Pix Style proposera à son lancement 11 filtres de ce genre et encore plus dans les prochaines semaines.

Microsoft présente également la fonction Pix Paintings qui résume dans une courte vidéo le processus de création de l’image lorsqu’un filtre est appliqué. Ces fonctionnalités sont accessibles en téléchargement gratuit dans l’App Store sous la forme d’une mise à jour. Elles ne demandent aucun accès au Cloud et s’exécutent en local pour réduire le temps de traitement.

