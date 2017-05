Microsoft PowerPoint peut désormais traduire votre présentation en temps réel

À l’occasion de sa conférence Build 2017, Microsoft a présenté hier une nouvelle fonctionnalité qui pourrait éliminer les barrières linguistiques lors des présentations professionnelles. Microsoft a ajouté un nouvel add-on à PowerPoint qui permet de faire la traduction d’une présentation en temps réel. Cette nouvelle fonctionnalité serait baptisée « Presentation Translator ». Ce nouvel outil ne traduit pas le support PowerPoint, mais va plutôt traduire la voix du présentateur en temps réel.

Les utilisateurs doivent au préalable télécharger l’application et la synchroniser avec leur présentation PowerPoint. Un lien traduira ensuite le discours du présentateur en temps réel sur les slides. De cette façon, les spectateurs peuvent suivre la présentation dans leurs langues respectives.

Durant la conférence, Microsoft a démontré son nouvel outil en utilisant deux langues : l’espagnol et le chinois. Si la traduction de l’espagnol a été impressionnante, l’intelligence artificielle a eu un peu plus de mal avec la traduction du chinois. « Presentation Translator » n’est encore qu’aux premiers stades de développement. Toutefois, il s’agit quand même d’une véritable avancée dans l’élimination des barrières linguistiques.



