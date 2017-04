C’est officiel : Microsoft présentera la Scorpio à l’E3

Cette année à l’E3 (Electronic Entertainment Expo) à Los Angeles, Microsoft va dévoiler son projet Scorpio, nom de code de sa nouvelle console qui doit succéder à la Xbox One. Si la logique est respectée, on devrait alors connaître durant ce salon, son nom définitif, son design, sa date de sortie officielle ainsi que son prix de lancement.



Microsoft, par le biais de Phil Spencer, a promis que cette nouvelle console de jeu serait la plus performante jamais construite avec une puissance brute de 6 téraflops, soit environ 50% de plus que la PS4 Pro, ou près de cinq fois celle de la Xbox One.



Grâce à de telles performances, Microsoft se targue de proposer une console construite pour des jeux en résolution « 4k native ». D’autre part, en plus d’un lecteur Blue-Ray intégré, cette nouvelle console devrait être prête pour la réalité virtuelle. Microsoft pourrait développer le projet seul ou en partenariat avec d’autres acteurs du secteur.

Xbox - Project Scorpio

Microsoft insiste sur le fait de proposer une plateforme donnant sa chance à tout développeur de sortir et faire connaître son jeu. Le géant de Redmond veut proposer un service où tous les acteurs du jeu se retrouvent, que ce soit les joueurs, les développeurs indépendants ou les gros éditeurs du jeu vidéo. Tout le monde doit interagir et avoir sa chance.



Cette sortie constituera un énorme challenge pour Microsoft dans sa bataille contre Sony : le constructeur japonais a vendu deux fois plus de PS4 que de Xbox One (environ 56 millions contre 29 millions), et c’est notamment autour des jeux 4K et VR que tout pourrait se jouer.