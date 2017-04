Microsoft teste le remboursement des jeux sur Xbox One et Windows 10

La prochaine mise à jour majeure de la Xbox One pourrait apporter un changement de taille sur la boutique en ligne de la console : le remboursement des jeux sous certaines conditions. La fonction a fait son apparition chez certains utilisateurs faisant partie du Xbox One Preview Program, lesquels ont la possibilité de tester certaines fonctions avant leur arrivée chez un public plus large.

C’est une capture, publiée sur Reddit, qui confirme les intentions de Microsoft en matière de politique de remboursement. L’éditeur souhaite en effet permettre aux joueurs de demander le remboursement d’un jeu acheté sur sa boutique en ligne, mais pose évidemment pour cela certaines conditions :

Il doit s’agir d’un jeu acheté sur le Windows Store pour Xbox One ou Windows 10

L’achat doit avoir été effectué il y a plus d’un jour et moins de 14 jours

Le temps de jeu doit être inférieur à deux heures

doit être Les contenus additionnels ne sont pas compris dans les remboursements

Un coup d’oeil à ces conditions de remboursement permet de constater qu’elles sont très similaires à celles appliquées par le concurrent du Windows Store, Steam, qui pratique le remboursement de jeux depuis 2015. Si ces conditions sont remplies, les joueurs sont éligibles à un remboursement en totalité de leur jeu sur demande, bien que Microsoft ne précise pas pour l’instant s’il sera possible de racheter le même jeu par la suite, ou si le nombre de demandes de remboursement sera limité d’une manière ou d’une autre. Cette fonction est pour l’instant réservée à quelques utilisateurs triés sur le volet, et Microsoft ne donne aucune date quant à un possible déploiement chez tous les utilisateurs de Xbox One et Windows 10.



