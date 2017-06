Microsoft évoque la SNES Mini dans un sondage sur l’E3

Voilà quelques semaines que des rumeurs sur une possible Super NES Mini, dans la lignée de la NES Mini de fin 2016, circulent sur Internet. Nintendo n’a rien annoncé à ce sujet, et a toujours refusé de commenter les rumeurs, mais c’est de Microsoft que viendra une gaffe qui relance les spéculations de plus belle : dans un sondage réservé à ses joueurs et visant à questionner leurs attentes pour l’E3, l’éditeur américain cite clairement une « Nintendo SNES Mini » parmi les possibles annonces à venir, aux côtés de la Scorpio, de la PS4 Pro et de la Nintendo Switch.

C’est le site Eurogamer qui dévoilait le mois dernier ses informations selon lesquelles Nintendo travaillerait sur une SNES Mini. Depuis, aucune information n’a filtré sur cet éventuel projet, et c’est finalement de Microsoft que la surprise est venue. Dans le dernier questionnaire envoyé à ses utilisateurs, Microsoft s’intéresse tout particulièrement à Nintendo : outre une question concernant leur intérêt pour une SNES Mini dont on ne sait pour l’instant rien, la marque américaine enchaîne les questions sur l’intérêt des joueurs concernant la Switch, les manettes Joy-Con, le catalogue de jeux de la console ou encore son son lecteur de cartes microSD.

Difficile pour l’instant d’imaginer si Microsoft reprend des rumeurs pour ses questionnaires, ou si la marque a eu accès à quelque indiscrétion. Rappelons que l’E3 aura lieu du 13 au 16 juin 2017 à Los Angeles.