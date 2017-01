Microsoft : un Surface phone avec écran pliable ?

Alors que la Surface Pro 5 de Microsoft se fait toujours attendre, un nouveau brevet du constructeur laisse entendre qu’il se lancerait prochainement à nouveau sur le marché des smartphones.

Le 10 janvier dernier, Microsoft a déposé un brevet auprès de l’USPTO, le bureau américain des brevets et des marques. Celui-ci vise à protéger l’utilisation d’une technologie permettant de replier une tablette sur elle-même afin de la transformer en smartphone, avec un écran unique souple. Repéré par le site MS Power User, ce brevet définit ainsi une tablette dotée d’un grand écran souple et d’une armature pliable au milieu. Une fois l’écran refermé, la tablette pourrait ainsi servir également de phablette et être utilisée comme un smartphone avec un format plus compact, ou repliée sur elle-même, afin de protéger l'écran.

Le concept n’est pas sans rappeler celui du Samsung Galaxy X attendu d’ici la fin de l’année. Le smartphone de Samsung adopterait en effet un format de smartphone classique avec grand écran de prime abord, mais pourrait également être replié sur lui-même, à la manière des smartphones à clapet. À la différence de la tablette brevetée par Microsoft, l’écran du Galaxy X serait cependant protégé à uniquement à l’intérieur et non également à l’extérieur de l’appareil une fois replié.

Il s’agit pour l’instant d’un simple brevet déposé par la firme de Redmond et rien n’indique encore qu’un tel appareil sera commercialisé à plus ou moins long terme. D'ici là, le constructeur devrait lever le voile sur sa prochaine Surface, potentiellement avant cet été.