Surface Laptop : le nouvel ultrabook de Microsoft pourrait bien ressembler à ça

C'est aujourd'hui que Microsoft devrait annoncer un tout nouveau matériel, lors de sa conférence MicrosoftEdu qui a lieu à New York. Si le géant américain n'a pas encore précisé le type de matériel qu'il compte dévoiler, on peut néanmoins s'attendre à un nouveau produit de la gamme Surface. Mais son nouvel ultrabook pourrait bien ressembler à ce que l'on peut voir sur les premières photos qui viennent de fuiter.



C'est le compte Twitter de WalkingCat qui vient de dévoiler les premières photos de ce qui pourrait bien être le Surface Laptop de Microsoft. L'appareil ressemble à un mix entre les tablettes Surface Pro, dont il reprend la finesse d'écran, et l'ordinateur portable Surface Book, dont il reprend le côté tout-en-un. L'appareil profiterait d'un écran de 13,5" PixelSense, un clavier similaire à celui de la Surface Pro 4 (mais plus épais), et serait commercialisé dans quatre coloris : Platinum, Burgundy, Cobalt et Graphite Gold.



>> Comparatifs et tests des meilleurs pc portables 2017 par marque



Autre grosse nouveauté : la machine palpiterait à l'aide de Windows 10 S, une version de Windows 10 tournée vers le Cloud (ce qui ne signifie pas pour autant que l'OS sera totalement déporté). Avec ce nouveau venu dans la gamme Surface, Microsoft pourrait ainsi proposer un sérieux concurrent au Chromebook de Google.



La conférence MicrosoftEdu a lieu cet après-midi à 15h30, heure française. Plus que quelques heures à patienter avant de vérifier l'authenticité de ces photos.