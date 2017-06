Microsoft tease sa Scorpio en 4 petites vidéos

C'est à l'E3, qui ouvre ses portes dans quelques jours, que Microsoft a prévu de dévoiler publiquement sa nouvelle console : la Scorpio. Histoire de faire patienter les joueurs, le géant de Redmond vient de publier quatre vidéos très courtes... Et a déposé dans la foulée un nouveau logo qui pourrait bien être celui officiel de la console.



Dans la nuit de dimanche à lundi, Microsoft lèvera le voile sur sa nouvelle Xbox, répondant au nom de « Scorpio ». Quatre vidéos viennent d'être déposées sur YouTube, annonçant la présentation imminente de la console. Parmi les différentes séquences qui s'enchaînent, tout au long des 4 teasers ci-dessous, on peut remarquer quelques détails intéressants. Tout d'abord, la mention 6>4, qui fait référence aux 6 teraflops de la Scorpio, face aux 4 teraflops de la PS4 Pro. Dans un autre teaser, on peut noter le message X10S101-317. X10S correspondrait au modèle de la console, tandis que les derniers chiffres indiqueraient la date de sortie de la Scorpio. 10/13/17, soit le 13 octobre 2017. Une date de lancement vraisemblable les fêtes de fin d'année approchant.

Dans le même temps, les utilisateurs du site NeoGaf ont remarqué que Microsoft venait de déposer un nouveau logo : un S au design assez sommaire, mais qui coïncide avec l'annonce dans les prochains jours de la Scorpio. Rendez-vous dimanche prochain à 23h00 pour découvrir tout ce que Microsoft nous réserve avec sa nouvelle console.

Xbox Scorpio - teaser n°1.

Xbox Scorpio - teaser n°2.

Xbox Scorpio - teaser n°3.