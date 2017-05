Minecraft Adventure Time mashup pack!

Un nouveau DLC pour Minecraft est annoncé sur mobile, console et Windows 10. Il s’agit d’un clin d’œil à la série d’animation américaine Adventure Time. Une courte vidéo a déjà livré un aperçu des personnages comme Finn, Jake, le roi des glaces, Marceline, la princesse Chewing-Gum ou encore le robot de compagnie BMO.

Finn et Jake devront protéger les citoyens de la planète Ooo. Comme dans la série d’animation, ce monde représente ce qui reste de la Terre après une guerre nucléaire. Et si Finn est un jeune humain, son acolyte Jake se présente comme un chien aux pouvoirs magiques. À part la courte vidéo, aucune précision n’a été apportée sur le gameplay, la date de sortie et le prix de ce DLC.

Par ailleurs, il est toujours possible de découvrir d'autres jeux vidéo consacrés à ce titre phare de Cartoon Network. Pour les amateurs d’enquêtes et d’aventure, Adventure Time : Finn & Jake Investigations alterne les phases de combat et les énigmes dans un environnement 3D riche en détail.

