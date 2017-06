Microsoft unifie toutes ses versions de Minecraft... Sauf sur PlayStation

Lors de son grand show à l'E3 2017, Microsoft a annoncé que l'ensemble de ses versions du jeu Minecraft allaient tourner sur les mêmes serveurs. Concrètement, cela signifie que tous les joueurs de la planète, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent, pourront se retrouver et s'affronter dans le jeu de Mojang.



Voilà une info qui va ravir les fans de Minecraft : toutes les machines, qu'il s'agisse de PC sous Windows 10, de la Xbox One, de la Switch, des versions mobiles ou même des casques VR, utiliseront prochainement les mêmes serveurs de jeu. En clair, Microsoft unifie donc ses versions de Minecraft, de quoi permettre à l'ensemble des joueurs de se retrouver, quel que soit l'ordinateur, le smartphone ou la console qu'ils utilisent. Seules les consoles PlayStation échappent à la règle et ne bénéficieront donc pas de cette version unifiée.



Toutes les éditions se rassembleront sous le simple intitulé de Minecraft, tandis que l'édition initialement développée sur PC s'appellera désormais Minecraft : Java Edition. Quant aux DLC, on pourra les utiliser indifféremment d'une machine à l'autre : en achetant des DLC sur Switch (par exemple), on pourra les récupérer sur son mobile sans remettre la main à la poche.



Dans le même temps, Microsoft a annoncé une édition 4K et HDR de Minecraft va également voir le jour, développée notamment pour la Xbox One X, la nouvelle console de Microsoft qui sortira le 7 novembre prochain.

