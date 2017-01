[CES] Kado : le chargeur qui tient dans le porte-monnaie

L’édition 2017 du CES qui s'est terminée ce dimanche 8 janvier a été l’occasion de découvrir les dernières trouvailles high-tech des développeurs tout azimut. Parmi les dispositifs qui ont retenu l’attention, le « nano » chargeur Kado pour smartphone qui tient facilement dans un porte-monnaie ou la plus petite poche de votre sac à dos.

Équipé de broches d’adaptateur secteur repliables sur le dos (pour les prises US), le chargeur a une épaisseur totale de 0,5 cm. Pour vous faire une idée, le gadget fait une demi-longueur et l’épaisseur de trois cartes de crédit. Une version pour ordinateur portable de ce chargeur ultra compact, mais cette fois avec une épaisseur de 0,7 cm, a aussi été dévoilée au salon de Las Vegas.

Il faut reconnaître qu’en matière de gain d’espace dans la sacoche, le chargeur cubique d’Apple pour iPhone ne peut pas rivaliser. Kado est fourni avec des têtes changeables, des connecteurs pour iPhones et Android, ainsi que d’un câble USB de type C. Le prix de départ annoncé est de 50$ pour la version dédiée aux smartphones et 100$ pour celle destinée aux laptops. Livraison prévue pour le printemps 2017.