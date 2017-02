Des mini drones capables de remplacer les abeilles ?

Des scientifiques japonais ont développé desdrones capables de polliniser les fleurs à la place des abeilles. Il s’agirait d’une solution si les abeilles sont menées à s’éteindre un jour. Les abeilles sont une espèce en voie d'extinction. D’année en année, leur nombre est de moins en moins élevé. Le problème est que les abeilles sont essentielles à la pollinisation des fleurs et que leur extinction est également un problème pour l’Homme.



C’est pourquoi une équipe de chercheurs scientifiques japonais ont créé un drone capable d’aider les abeilles à accomplir leurs tâches. Ils ont appliqué du crin de cheval en dessous d’un mini drone et l’ont induit de gel ionique. Grâce à ce gel, les drones sont capables de capturer le pollen et d’aller le déposer de fleur en fleur.



L’étude a été menée sur des lys japonais roses et blancs qui sont une variété de fleurs difficile à polliniser. D’après Eijiro Miyako, il s’agit de la première fois où un drone réussit à polliniser une fleur. Toutefois, l’étude reste expérimentale et ce n’est pas la meilleure solution au problème des abeilles. Pour que cette expérience soit reproduite à plus grande échelle il faudrait en effet équiper le drone d’une caméra haute résolution, d’un GPS et d’une intelligence artificielle ce qui est complexe étant donné la petite taille du drone.



Les Japonais ne sont pas les seuls à étudier la question de la pollinisation des fleurs. Google ou l’université d’Harvard mènent également d’autres études en parallèle.

>>> Lire aussi : Des libellules cyborg? Oui ça existe