Apple met à jour iOS, macOS, watchOS, tvOS et iTunes

Apple vient de diffuser une salve de mises à jour pour tous ses systèmes. Les possesseurs d’iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Apple TV et de Mac vont donc recevoir des notifications prochainement les avertissant de ces nouvelles versions, qui corrigent principalement des bugs relativement mineurs. Nous passons donc à iOS 10.2.1, macOS 10.12.3, watchOS 3.1.3 et tvOS 10.1.1. iTunes, de son côté, passe en version 12.5.5.

Les principaux changements rapportés pour cette nouvelle fournée concerne macOS 10.12.3. Dans sa mise à jour de près d’un Go, Apple corrige notamment des problèmes d’affichage rapportés sur le nouveau MacBook Pro, notamment les modèles équipés de la Touch Bar. Cette mise à jour devrait également corriger un souci de recherche de PDF dans Aperçu. Concernant iOS 10.2.1, les changements sont également mineurs, et si Apple ne parle que d’une « amélioration de stabilité », la page détaillée sur son site parle de failles comblées au niveau du noyau, du moteur de rendu WebKit de Safari et des Contacts.

Du côté de watchOS 3.1.3 et tvOS 10.1.1, Apple évoque des corrections de bugs sans donner de précisions. Même traitement pour iTunes 12.5.5, qui gagne « des améliorations mineures de l’app et des performances » sans plus de détails, ainsi que de nouvelles fonctions pour la Touch Bar des MacBook Pro. Comme toujours, iTunes et macOS se mettent à jour depuis le Mac App Store, tandis que les appareils mobiles nécessiteront de passer par les réglages de ces derniers.