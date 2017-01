[CES] Misfit dévoile sa première smartwatch à écran tactile, la Vapor

Au CES de Las Vegas, Misfit a dévoilé la Vapor, sa première montre high-tech. En plus du GPS et d'un capteur cardiaque, elle est également dotée d'un système de stockage interne pour la musique et, pour la première fois, d'un écran tactile. Ainsi, le sportif peut laisser son smartphone chez lui et continuer à écouter ses morceaux préférés.

La Vapor, une montre tactile sophistiquée

Doté d’un boîtier en acier inoxydable de 44 mm, ce produit est étanche jusqu’à 50 mètres. Son écran AMOLED de 1,39 pouce offre une résolution de 326 ppp et est protégé par un Gorilla Glass 3. Le constructeur a choisi un processeur Qualcomm Snapdragon 2100 avec 4 Go de stockage et estime que la batterie garantirait une autonomie de deux jours. Par ailleurs, la montre se connecte magnétiquement à un chargeur.

Parmi les capteurs intégrés, on trouve un GPS, un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un altimètre et un gyroscope. L’appareil embarque aussi le Bluetooth et le Wi-Fi. Pour faire tourner l’ensemble, Misfit a développé son propre système d’exploitation. Si on souhaite lancer une fonction, il suffit de toucher les icônes affichées sur l’écran tactile. Toutefois, comme il s’agit d’une plateforme maison, les applications seront moins nombreuses que sur Android Wear ou WatchOS.

La Misfit Vapor sera vendue à 199 dollars vers la fin de l’année, les acheteurs auront le choix entre deux coloris : Jet Black et Rose Gold.

