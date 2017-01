Le mode nuit d’Apple arrive enfin sur MacOS

Après iOS, le mode « Night Shift » débarque enfin sur MacOS. Apple introduit la fonctionnalité dans la dernière version bêta de Sierra 10.12.4. Le problème lorsque l’on utilise trop longtemps son smartphone ou son ordinateur c’est que l’on se fatigue très vite les yeux surtout lorsqu’il fait sombre. La luminsoté de l’écran est en effet trop agressive avec des couleurs trop éclatantes pour nos yeux. Le « Night Shift » ou mode nuit permet de moins agresser les yeux. Il facilite également le sommeil puisqu'il enlève la lumière bleue présente habituellement sur les écrans.



Déjà présent sur les iPhone, le mode nuit est enfin disponible sur MacOS. Ainsi les couleurs de l’écran s’adaptent à la luminosité extérieure. Les couleurs deviennent plus chaudes et moins éclatantes ce qui demande moins d’effort aux yeux. Mac4ever a fait la comparaison entre l’écran d’un Mac sans le mode nuit et un Mac avec le mode nuit.



Si vous avez bien téléchargé la dernière version bêta, vous pouvez activer la fonctionnalité dans les préférences système, onglet « Moniteurs ».

