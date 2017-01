Les mods de PC, cette pratique qui consiste à modifier l’apparence de son ordinateur pour le rendre unique, donnent souvent lieu à des créations impressionnantes. Un des thèmes les plus répandus est le Steampunk, sorte de vision romancée de la révolution industrielle où l’électronique moderne rencontre la machine à vapeur. Nos collègues de Tom’s Hardware se sont donc pasionnés pour le sujet et ont sélectionné les 50 plus beaux mods Steampunk.





Diapo : le Top 50 des plus beaux mods Steampunk