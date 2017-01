[CES] MOLA-UFO, le drone qui tient dans le creux de la main

Le MOLA-UFO est un drone qui offre deux particularités : sa forme d'ovni d'une part, et sa très petite taille d'autre part. Et le plus étonnant, c'est que si l'appareil tient dans la main, il se dote malgré tout d'une caméra 4K.



Si MOLA-UFO emprunte son nom aux ovnis (UFO signifiant Unidentified Flying Object en anglais), c'est parce qu'il en adopte le design. Ce drone circulaire ressemble en effet étrangement à une petite soucoupe volante. Mais ne vous trompez pas : il ne s'agit pas d'un gros appareil comme le Phantom 3 de DJI ou le Bebop 2 de Parrot. Le MOLA-UFO est si petit qu'il tient dans la main, dixit son constructeur.



Mais contrairement aux très petits drones comme le Cheerson CX-10C, le MOLA-UFO embarque une petite caméra capable de filmer en 4K. Il dispose par ailleurs d'un stabilisateur, tandis que son capteur peut identifier un sujet et le suivre à la trace. Un appareil parfait pour les selfies, en somme.



Conçu par la société Nine Eagles, aucun prix de l'appareil n'a pour l'instant été annoncé.

