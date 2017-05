Le dernier moniteur LG 4K peut afficher 4 sources différentes

Le constructeur sud-coréen prépare l’entrée de son nouveau moniteur 4K dont la commercialisation est prévue pour le 19 mai au Japon. L’appareil baptisé LG 43UD79-B dispose d’un écran UHD de 42,5 pouces avec une résolution de 3840 × 2160. En outre, LG a opté pour la technologie IPS avec un rapport de contraste de 1000 :1. Pouvant reproduire plus de 1,07 milliard de couleurs, ce moniteur dispose d’un angle de vision de 178 degrés.

Le LG 43UD79-B reste cependant en dessous de certains modèles destinés aux jeux vidéo avec son taux de rafraîchissement de 60Hz et son temps de réponse de 8 ms. Mais le constructeur rassure les gamers et indique dans un communiqué de presse que le LG 43UD79-B dispose d’un mode de jeu et de synchronisation dynamique. En effet, le moniteur est notamment compatible avec la technologie FreeSync d’AMD. Les joueurs disposant d’une carte graphique Radeon devront avoir une bonne fluidité dans les FPS et STR.

Côté connectique, le LG 43UD79-B est doté de deux entrées HDMI 2.0, deux HDMI 1.4, un USB-C avec DisplayPort et un DisplayPort 1.2a. Le moniteur peut afficher quatre sources différentes à partir de ces ports avec plusieurs choix dans la disposition. Les utilisateurs ont également la possibilité de contrôler deux ordinateurs à l’aide d’un simple clavier et d’une souris connectés aux deux ports USB 3.0 de l’appareil. Proposé à 700 euros au Japon, le LG 43UD79-B embarque deux haut-parleurs intégrés signés Harman Kardon.