[CES] Monster lance de nouveaux écouteurs Bluetooth, antibruit et sport

Monster a fait partie des premiers constructeurs à donner sa conférence d’ouverture du CES 2017 cette semaine, et en a profité pour annoncer quelques nouveautés pour 2017. Le constructeur devrait ainsi lancer un casque Bluetooth à réduction de bruit à prix cassé, de nouveaux écouteurs pour le sport, ou encore une paire d’écouteurs sans fil allant directement concurrencer les AirPods d’Apple.

C’est au cours d’une conférence assez expéditive que nous avons donc pu avoir un aperçu des nouveautés qui nous attendent, notamment en matière de réduction de bruit, un domaine ou Monster est assez peu présent depuis la perte de la marque Beats, passée à Apple. Le constructeur a donc décidé de frapper fort avec une mise à jour de son casque Bluetooth Clarity, qui gagne pour l’occasion un système de réduction de bruit actif. Ce casque circum-aural devrait donc proposer un design assez proche du Clarity original. Bien que Monster reste pour l’instant assez discret sur les spécifications techniques de ce casque, qu’on attend assez proche de la première édition, le constructeur indique néanmoins une autonomie attendue de 24 heures, honorable pour un casque dans cette gamme. C’est en fait surtout son prix que Monster a tenu à mettre en avant, puisqu’il devrait être lancé sous la barre des 200 dollars. Il est attendu pour le deuxième trimestre 2017.



Pour la suite, Monster n’a pas hésité à s’en prendre directement à Apple, critiquant sur scène ses AirPods, déjà critiqués de toutes parts. Ainsi, la réponse de Monster se matérialise sous la forme des AirLink, un nom totalement différent pour des écouteurs sans fil venant se loger directement dans l’oreille et connectés l’un à l’autre en Bluetooth. Comme les AirPods, les AirLinks se rangeront directement dans leur boîte, qui fera office de station de recharge (pour 21 heures d’autonomie, ou environ 8 recharges de 2,5 heures). À première vue, la principale différence avec les AirPods se situe surtout au niveau du prix, puisque les AirLinks devraient se lancer à environ 300 dollars, loin des 180 euros des écouteurs d’Apple. Monster n’a pas précisé la date de sortie de ses AirLinks lors de la conférence de presse, ni dans les communiqués qui ont suivi.

Enfin, Monster continue de s’intéresser aux sportifs, en améliorant quelque peu sa gamme iSport. Ainsi, on retrouve notamment les Victory BT, qui gagnent un design retravaillé et plus discret, ainsi qu’un câble réfléchissant reliant les deux écouteurs Bluetooth, afin d’assurer une meilleure sécurité pour les activités en soirée. Ce même câble réfléchissant se retrouve ainsi sur les Intensity BT. Ces deux modèles mis à jour sont disponibles dès maintenant.