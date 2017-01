Montre connectée : des nouvelles de la Halfbeak de HTC et Under Armor

Après des premiers leaks en octobre dernier, la montre Halfbeak de HTC et Under Armour refait parler d’elle avec de nouveaux clichés mis en ligne sur le réseau social chinois Weibo.

Alors que la version 2.0 d’Android Wear devrait arriver le 9 février prochain, le constructeur HTC ne semble pas particulièrement pressé de dévoiler sa première montre connectée. Baptisée Halfbeak, elle a fait parler d’elle pour la première fois en septembre 2015. Plus d’un an plus tard, celle-ci n’est toujours pas disponible dans le commerce, ni même annoncée. Il semblerait cependant qu’elle soit en bonne voie à en croire plusieurs photos dévoilées la semaine dernière sur le réseau social Weibo.

La montre aperçue sur ces différentes photos ressemble en tous points à celle déjà aperçue en octobre dernier sur le même site. On peut toujours y voir les deux logos HTC et Under Armor, ainsi que plusieurs éléments d’interface du système Android Wear ou deux cadrans différents en fonction de celui choisi par l’utilisateur. Plus étonnant, la montre tournerait sous la version 1.3 d’Android Wear et non pas la version 2.0 alors même que la mise à jour serait prévue pour dans quelques jours et qu’il paraît peu probable que la smartwatch soit commercialisée d’ici là.

La HTC Halfbeak est conçu en partenariat avec l’équipementier sportif Under Armor. Elle serait équipée d’un écran rond de 360 pixels par 360 avec un capteur de rythme cardiaque, deux boutons physiques sur la droite du boitier. La montre pourrait être dévoilée par HTC à l’occasion du Mobile World Congress qui aura lieu à Barcelone à la fin du mois de février.