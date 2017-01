Montres connectées : Android Wear 2.0 arrivera d'ici un mois

Alors que la sortie d’Android Wear 2.0 était initialement prévue pour l’automne dernier, Google a finalement annoncé que son système pour montres connectées serait mis à jour à partir du début du mois prochain.

En mai dernier, Google annonçait la version 2.0 de son système pour montres et objets connectés, Android Wear. Une nouvelle version initialement prévue pour une sortie en automne avant qu’elle ne soit finalement repoussée par Google à 2017 en septembre dernier. Ce mercredi, on a finalement appris qu’Android Wear 2.0 sortira au début du mois de février comme l’a annoncé Google dans un mail envoyé aux développeurs.

« Android Wear 2.0 sera lancé au début février 2017. Il inclut un nouveau Play Store dans la montre pour aider les utilisateurs à découvrir des applications directement depuis leur poignet », précise Google dans son mail. La firme incite ainsi les développeurs à mettre à jour leurs applications afin qu’elles soient compatibles avec Android Wear 2.0 et puissent être installées depuis le Play Store sur la montre connectée.

Outre le Play Store accessible directement depuis une smartwatch, Android Wear 2.0 devrait également permettre aux montres de fonctionner indépendamment d’un smartphone, de proposer des cadrans plus interactifs, une interface Material Design et un système de clavier directement accessible sur l’écran de la montre.

La version 2.0 d’Android Wear sera cependant disponible uniquement pour les montres connectées les plus récentes et non pas les tout premiers modèles sortis en 2014.