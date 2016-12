Montres connectées : Google confirme deux modèles haut de gamme

Lors d’une interview accordée à The Verge, Jeff Chang, le directeur des produits Android Wear, a confirmé que Google lancera deux montres connectées. Ces produits porteront le nom du constructeur et ils tourneraient sous Android Wear 2.0. Plus tôt cette année, des rumeurs avaient circulé sur le fait que la firme de Mountain View allaient se lancer sur le créneau des smartwatch. Étant donné qu’elle commercialise déjà des smartphones, des tablettes ou encore des haut-parleurs, cette évolution semble logique. L'article publié par The Verge confirme cette information.

Lors de cet entretien accordé à nos confrères, Jeff Chang, le responsable des produits Android Wear, a souligné que son entreprise lancera deux montres intelligentes l’année prochaine. Positionnées sur le créneau haut de gamme, elles seront commercialisées sous le nom du constructeur et non sous le label Google ni Pixel. Pour l’instant, il n’a pas encore précisé le nom du fabricant. Toutefois, il s’agit d’une entreprise qui a déjà collaboré avec la firme américaine.

Ces montres tourneraient sous Android Wear 2.0. Comme Motorola a décidé de ne plus fabriquer des montres connectées et que la majorité des constructeurs ayant opté pour ce système d’exploitation n’a pas sorti de nouveaux modèles, l’avenir de cette plateforme a soulevé quelques inquiétudes. La confirmation de ce projet contribue à rassurer les fans de la marque.

